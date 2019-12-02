Посол Венгрии получил ноту протеста от МИД Украины за слова об автономии венгров

МИД Украины направил очередную ноту протеста Венгрии / ZN.UA

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто следствие его заявления об автономии венгерского национального меньшинства на территории Украины.

" 2 декабря в МИД Украины был приглашен Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому — в связи с интервью от 28 ноября — было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина — НАТО. Вручена нота протеста", - сообщила пресс-служба ведомства.

Упомянули украинские дипломаты и нашумевший закон об образовании. Они уточнили, что документ не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине. В МИД напомнили, что данный тезис подтвердила венецианская комиссия.

Читайте также"Не было другого выхода": Венгрия заблокировала решение НАТО по УкраинеКак известно, в интервью Ийдярто заявил, что не следует упоминать об автономии, поскольку венгров гораздо меньше на Закарпатье, чем украинцев.

"Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 миллиона украинцев, венгров — 150 тысяч. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские? Закарпатье всегда было интересной территорией, но никогда там не было конфликтов между украинцами и другими нациями", - сказал дипломат.

Посол заявил, что "соблюдение прав меньшинств и автономии в составе государства — это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор, людей, проживающих в том или ином регионе". Он также подтвердил, что Будапешт продолжит блокировать деятельность Комиссии Украина — НАТО из-за якобы нарушения Киевом прав венгерского меньшинства.

Как ранее сообщалось, Ийдярто заявил, что в Украине во времена пятого президента Петра Порошенко правительство Венгрии "рисовали врагом".

Напомним, ранее в МИД Украины огрызнулись в сторону Венгрии. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заверил, что давление и шантаж венгерской стороны на Украину не пройдет.