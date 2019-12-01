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Порошенко и тут все испортил: посол Венгрии обвинил экс-президента в ухудшении украино-венгерских отношений

1 декабря 2019, 08:34

Сейчас руководители двух стран стоят на позициях, что проблемы решаются, ведь будет новое законодательство, в том числе, о гражданстве, отметил посол Венгрии.

Порошенко
Посол Венгрии обвинил Порошенко в ухудшении отношений между странами / Reuters

В Украине во времена пятого президента Петра Порошенко правительство Венгрии "рисовали врагом", заявил посол Венгрии Иштван Ийдярто, который ранее разразился угрозами в адрес Киева.

"Это очень страшно потому, что никогда до этого украинско-венгерские отношения не были плохими, не были конфликтными", - отметил Ийдярто.

Дипломат пояснил, что права меньшинств, в частности, венгров Закарпатья, "это двусторонняя проблема".

"Есть юридическая и политическая части вопроса. И если мы говорим о правах человека, нас сразу обвиняют: "ты Москве служишь, ты Путина поддерживаешь". Но это уже другая повестка дня, никак не связанная с Путиным", - заверил посол Венгрии.

Ийдярто также подчеркнул, что "сейчас руководители двух стран стоят на позициях, что проблемы решаются, ведь будет новое законодательство, в том числе, о гражданстве".

"Зачем считать ошибкой двойное гражданство?", - обратил внимание Ийдярто в интервью Главкому.

Что же касается имплементации украинской "языкового закона", то, по словам дипломата, в Венгрии считают, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ограничивает права меньшинств.

Читайте такжеВенгрия сняла вето с заявления НАТО по УкраинеНапомним, ранее в МИД Украины огрызнулись в сторону Венгрии. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заверил, что давление и шантаж венгерской стороны на Украину не пройдет. При этом он указал, что Киев готов договариваться, потому что отношения с Североатлантическим альянсом являются стратегическими.

"Мы декларируем желание присоединиться к НАТО, стать членом Альянса. Поэтому любые оговорки и замечания мы стараемся учитывать, но не политизированные. В данном случае, если это политическое давление или шантаж, для нас это неприемлемо. Мы это так же декларируем и нашим партнерам по НАТО о том, что мы готовы в рамках существующих обязательств выполнять свою часть, но не поступаться национальными интересами", - рассказал дипломат.

Также ранее сообщалось, во время визита послов НАТО в Украину Венгрия наложила вето на заявление представителей Альянса по Украине. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, такое поведение венгерской стороны вызвало недоумение.

"На момент приезда в Украину у них (НАТО, - ред.) было готовое совместное заявление, которое было результатом сложных переговоров между всеми 29 членами... Это заявление как готовый продукт было предложено Украине... Никакой блокировки консенсуса по формировке документа не было, ни от Украины, ни от венгров", - рассказал глава МИД Украины

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