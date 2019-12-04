"Работал в турборежиме": в Раде застукали спящим еще одного "слугу народа"

Николай Стефанчук / скриншот

Журналисты застукали в стенах Верховной рады спящим еще одного депутата. Так, нардеп от Слуги народа Николай Стефанчук вздремнул прямо на заседании парламента.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Буквы. Согласно ролику, народный избранник задремал в то время, пока его коллеги обсуждали очередной законопроект.

"Я не сплю, просто медленно моргаю. Нардеп от Слуги народа Николай Стефанчук всю ночь работал над законопроектами, а в Раде устал и решил немного отдохнуть", - говорится в комментарии к видео.

Стоит отметить, что после начала съемки Юрий Корявченков, известный как Юзик, разбудил коллегу по фракции. Возможно "слуга народа" заметил журналистов и решил помочь Стефанчуку, разбудив его.

Стоит отметить, что пользователи Youtube раскритиковали дневной сон нардепа: "Пусть спит, так от него меньше вреда", "Шрек всю ночь работал в турборежиме, трудился не покладая рук во благо страны.... ну в смысле кувыркался с проститутками. Видать конверты раздали накануне", "А что им еще остается делать? Самая сложная задача для их интеллекта сводится к тому, чтобы послушное зеленое стадо по сигналу пастуха нажимало в стойле правильную кнопку при мычании и блеянии, пардон, при голосовании" и другие.

Как ранее сообщал Главред, депутат от Слуги народа Жан Беленюк заснул в Верховной Раде во время заседания парламента.