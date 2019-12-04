Гибель Дениса Чаленко в Прилуках: судмедэкспертиза вынесла шокирующий вердикт

Дениса Чаленко не сбивал поезд / скриншот

14-летний Денис Чаленко из Прилук умер в результате открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга.

Как свидетельствует заключение судебно-медицинской экспертизы, объявленное начальником Главного следственного управления Нацполиции Максимом Цуцкиридзе на брифинге, мальчик умер после черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга.

Тело Дениса для судмедэкспертизы привозили в Киев. И ее ключевой итог – на теле подростка не выявлено повреждений, которые свидетельствовали бы о наезде поезда.

Читайте также"Идем до конца": в деле погибшего подростка в Прилуках новый поворотВ печени и почках подростка было выявлено 0,74 промилле алкоголя, а в крови – кофеин. Предполагается, что юноша накануне трагедии употреблял энергетические напитки. Также эксперты опровергают информацию о нахождении под ногтями Дениса эпителия чужой кожи.

Правоохранители сейчас активно сотрудничают с родителями погибшего и его адвокатом. Еще предстоит провести ряд важных экспертиз.

"Также мы ждем от родственников погибшего домашний компьютер мальчика — эта техника нам нужна для проведения соответствующих следственных действий", — сказал Цуцкиридзе.

Напомним, что тело подростка обнаружили на железнодорожных путях в Прилуках 29 октября. Полицейские сначала заявили, что мальчика сбил локомотив, но машинист отрицал. По его словам, Денис на тот момент был уже мертв.

Местные жители заподозрили полицейских в предвзятом расследовании и устроили акцию протеста под зданием полиции в Прилуках. Они требовали объективно расследовать смерть подростка.