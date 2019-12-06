Джокер в эфире телеканал "слил" переписку с нардепом Михайлюк

Галина Михайлюк / Фото: depo.ua

Одиозный пранкер Джокер в прямом эфире украинского телеканала переслал ведущему переписку с претендентом на место главы комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества депутатом от Слуги народа Галиной Михайлюк.

Во время программы Противостояние на телеканале NewsOne пранкер показал ведущему Василию Голованову, как Михайлюк переписывается с нардепом от Европейской солидарности Ириной Геращенко.

"Борьба вокруг должности Яременко, который ушел в отставку, в том числе с моей помощью. Сейчас готовят новую кандидатуру, с которой я пообщался. Это Михайлюк Галина", - написал Джокер ведущему.

Нардеп пожаловалась коллеге по парламенту, что руководство фракции против ее кандидатуры.

Джокер от имени Геращенко предложил поговорить по вопросу Михайлюк с главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией. Однако депутат отказалась и отметила, что сама с ним неоднократно разговаривала.

"Я с ним говорила… Каждый раз разные байки", - ответила Михайлюк.

Как ранее сообщалось, народные депутаты от Слуги народа Макс Бужанский и Гео Лерос подрались в Верховной Раде. Пранкер Джокер обнародовал истинные причины стычки нардепов.