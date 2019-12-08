"Эмоции бурлят": Разумков впервые высказался о драке "слуг народа" в Раде

Драка Бужанского и Лероса / скриншот

Члены парламентской фракции Слуга народа Макс Бужанский и Гео Лерос устроили разборки прямо вовремя заседания Верховиной Рады. Спикер парламента Дмитрий Разумков отреагировал на недостойное поведение своих коллег.

"Не трудно, легко, вопрос что это неправильно. Коллеги согласились, эмоции бурлят в ВРУ и во фракции "Слуга народа", - рассказал председатель украинского парламента, отвечая на опрос сложно ли усмирять народных избранников, передает УНН.

По его словам, Бужанский и Лерос признали, что их метода решения вопроса были не совсем демократичными.

"Плохо это и защищать здесь не буду ни коллег, ни себя. Если мы будем сравнивать с тем, что раньше было в ВРУ, наши зрители видят - изменения положительные", - подытожил Разумков.

Как ранее сообщал Главред, народные избранники Макс Бужанский и Гео Лерос сцепились во время рассмотрения законопроекта по борьбе с рейдерством. Позже пранкер Джокер слил переписку народных избранников, из-за которой и произошла драка.