Все сделано: Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете страны на 2020-й.

Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале Верховной Рады. Кроме того, известно, что подписанный Зеленский бюджет уже был возвращен в парламент.

Напомним, ранее, 14 ноября, депутаты Верховной Рады 280 голосами приняли государственный бюджет на 2020 год. Главред детально разобрался в особенностях главного финансового документа Украины.