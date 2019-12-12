"Заткнись, Малюська грантоедская": блогер прошелся по заявлению министра

Денис Малюська / Левый берег

Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины, блогер Александр Скубченко на своей странице в Facebook отреагировал на недавнее заявление министра юстиции Малюськи о намерении уволиться в том случае, если ему не повысят зарплату (а зарабатывал он по 16 тысяч гривен в месяц).

Скубченко резко раскритиковал профессиональную деятельность министра и отметил, что он не найдет себе работу с зарплатой в 80 тысяч.

"Министр юстиции Малюська заявил, что уволится, если зарплату ему не поднимут хотя бы до 80 тысяч. Мне интересно, это бесполезное для страны и юстиции грантоедское чучело на рынке труда в Украине за свои знания и квалификацию найдёт работу с оплатой в 80 тысяч? Нет, не стоит он столько? Так а с какого перепугу государство должно ему платить больше, чем он стоит?", - написал он.

Также Скубченко назвал Малюську "неадекватом, труд которого не стоит и тех денег, которые он получет".

"Ты не знало, на какую зарплату тебя государство на должность нанимает? Знало? Тебя заставляли, силком на должность тянули? Так заткнись тогда, Малюська грантоедская", - подытожил общественный деятель.

Ранее стало известно, что министр юстиции Денис Малюська заявил о намерении покинуть свою должность в том случае, если ему не повысят зарплату, на которую "невозможно жить и содержать детей".

Также напомним, Малюська стал объектом насмешек в Сети после обнародования весьма странной фотографии, где он сидит в позе йога на своем рабочем столе в министерском кабинете.