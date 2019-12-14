Скандал в Киеве: "карманная полиция" отбила пьяного водителя, вызвавшего на подмогу генерала

В Киеве полицейские влипли в скандал

В Соломенском районе Киева, на улице Донецкой, задержали пьяного водителя, который находился за рулем автомобиля Chevrolet.

После остановки автомобиля на место прибыли наряды патрульной полиции. Кроме того, также прибыл автобус с полицейскими, которые задержали людей, остановивших авто с нетрезвым водителем.

"Карманная полиция на службе пьяных водителей. Почти как подгенеральный корд в Днепре. Положили и отвезли в райотдел граждан, которые задержали пьяного водителя Шевроле, друга одного из генералов.

После остановки авто на место прибыли три патруля полиции а через 15 мин автобус с ментовскими, которые начали применять силу и препятствовать съемке. Пьяный водитель под их прикрытием уехал а людей задержали и отвезли в райотдел, отпустив только через три часа", - говорится в сообщении под опубликованным видео.

"Скорее всего прокурорский или что то рядом, только чинуши бояться протоколов и админ арестов, чтобы иметь "кристальную" биографию и двигаться вверх по лестнице", "Опять кришование и превышение сл.полномочий", "І знову Аваков залишиться при своїй посаді? Скільки ще буде продовжуватися цей безлад", "Останній раз тільки в Російських ЗМІ таке можна було почитати. Алкаші знову голову піднімають?", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре патрульные остановили водителя черного Range Rover за нарушение ПДД. Водитель авто пытался "разрулить" ситуацию и даже связывался со своим хозяином по телефону, однако полицейские отказались общаться с ним, действуя по закону. Как оказалось позже, авто принадлежало начальнику ГУНП в Днепропетровской области Виталию Глуховере. Он и вызвал на место группу спецназа КОРД, которые задержали патрульных.