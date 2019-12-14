Украина оставила позади Эстонию по количеству заробитчан в Финляндии

Финляндию заполонили украинские заробитчане / iStock

Наибольшее количество иностранных работников в Финляндии – это граждане Украины.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle, украинцы опередили даже эстонцев, которые долгое время не оставляли лидирующих позиций.

В Финляндии из Украины в минувшему году официально наняли на работу более 1800 человек, а из Эстонии - всего около 1200.

Впрочем, точное количество заробитчан остается неизвестным, поскольку есть сотрудники, которые трудятся нелегально. Так, официальные данные предоставляет иммиграционная служба, однако есть еще так называемые арендные работники. Эти люди являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, но направляют их на работу в Финляндию отечественные компании, которые их и трудоустраивают официально.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", которая должна вернуть заробитчан домой.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появилось решение, благодаря которому тарифы на отопление можно будет снизить почти вдвое со следующей зимы.