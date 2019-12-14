  1. Главная
  3. Украина

Украина оставила позади Эстонию по количеству заробитчан в Финляндии

14 декабря 2019, 18:54

Более того, украинцы полностью захватили финляндский рынок рабочей силы.

Финляндия
Финляндию заполонили украинские заробитчане / iStock

Наибольшее количество иностранных работников в Финляндии – это граждане Украины.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle, украинцы опередили даже эстонцев, которые долгое время не оставляли лидирующих позиций.

В Финляндии из Украины в минувшему году официально наняли на работу более 1800 человек, а из Эстонии - всего около 1200.

Впрочем, точное количество заробитчан остается неизвестным, поскольку есть сотрудники, которые трудятся нелегально. Так, официальные данные предоставляет иммиграционная служба, однако есть еще так называемые арендные работники. Эти люди являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, но направляют их на работу в Финляндию отечественные компании, которые их и трудоустраивают официально.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", которая должна вернуть заробитчан домой.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появилось решение, благодаря которому тарифы на отопление можно будет снизить почти вдвое со следующей зимы.

Финляндия мигранты Эстония заробитчане новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Украина оставила позади Эстонию по количеству заробитчан в Финляндии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:54
Украина оставила позади Эстонию по количеству заробитчан в Финляндии
18:50
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн 14-12-2019 прямой эфир Видео
18:35
Епифаний рассказал, когда у Кирилла признают ПЦУ
18:02
В России депутат подарил чиновникам вазелин после провала проекта
17:55
США готовят $1 млрд на энергобезопасность Европы и Украины
17:40
"Вперед и вверх": Зеленский назвал формулу будущего для Украины
17:34
В Крыму оккупанты провели "бой в небе" с вымышленным врагом
17:01
Стали известны имена российских головорезов, расчленивших мужчину в Сирии
16:49
"Ядерное отойдет на второй план": в СНБО назвали оружие, которое станет в мире №1
16:30
Епифаний рассказал, когда ждать переноса даты празднования Рождества
16:02
В Нафтогазе пожаловались на низкую добычу газа из-за коррупции
16:00
Объемный хвост и голливудские волны - самые модные укладки волос на Новый год 2020 фото Фото
15:47
"Не хотел делать уроки": в Николаеве школьник покончил с собой
15:32
Скандал в Киеве: "карманная полиция" отбила пьяного водителя, вызвавшего на подмогу генерала Видео
15:15
Ехали с концерта известного певца: в России перевернулся автобус, много пострадавших Видео
14:58
Джулиани рассказал о том, что "нарыл" во время визита в Украину
14:42
Зеленский напугал Путина: экс-депутат Госдумы рассказал о разочаровании "КГБшника-манипулятора"
14:35
Готовится полноценный визит Зеленского в США: стали известны детали Видео
14:16
"Непростая пятница, 13": в Киеве на мосту Метро хитростью спасли жизнь парню
14:01
Убийство сына депутата Соболева: копы засекретили данные о заказчиках
13:56
Уникальное украинское предприятие продали китайцам: названа сумма сделки
13:47
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные игры, терки и "радость кошелька"
13:35
"Здравствуй, Крымнаш": еще одну российскую журналистку выгнали из Украины
13:30
"Ловко дедушку кинули": Епифаний заявил о полной ликвидации Киевского патриархата
12:59
"Педро ордена вручал, нимб поправьте": в Сети скандал из-за слов министра ветеранов о деле Шеремета
12:33
В Киеве женщина жутким способом покончила с собой Фото
12:25
Комаровский указал параметры правильной первой чашки: когда нужно выбирать
12:00
На захваченной части Донбасса произошло серьезное ЧП, много пострадавших
11:30
На Закарпатье иномарка влетела в остановку и убила девушку Фото
11:22
Пригласить миротворцев ООН на Донбасс: Пристайко озвучил план на случай провала в Минске Видео
11:00
В Киеве серьезно потеплеет: синоптик назвал дату Фото
10:49
"Воевать до последнего украинца": Пушков "с голой жопой" предсказал "черную дату" для Европы
10:25
Продюсер оценила фразу "Путин Хубло" в эфире росТВ
10:14
Дело Шеремета: Аваков изначально считал закладчиками взрывчатки чету Грищенко Видео
10:12
Аваков может рисовать себе звездочки мнение
10:00
Французский маникюр зима 2020: нежный новогодний маникюр френч с рисунком - фото Фото
09:55
Юрист раскрыл суть "страшной" формулы Штайнмайера
09:33
"Убьют кучу русских, остаются желторотые": Гиркин сообщил об отступлении боевиков в "ДНР"
09:23
Гороскоп на 14 декабря всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт
09:21
Путин превращает Россию в пустыню мнение
09:17
"Зарплата, номера счетов": у Facebook украли важные данные
09:15
Новогодний маникюр 2020: самый нежный вязаный маникюр на Новый год 2020 фото Фото
08:54
Эксперт объяснил, как Трамп видит Украину
08:50
Напуганы законом Зеленского: в "ЛНР" запаниковали из-за децентрализации
08:37
Почему Зеленский никогда не договорится с Путиным мнение
08:24
Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения возможному организатору Фото
08:13
Истерика на нормандских переговорах: озвучены любопытные детали
07:53
Точная дата прекращения огня на Донбассе: Пристайко озвучил планы
07:48
Кто выиграет от обвинений атошников в убийстве Шеремета мнение
07:33
Убийство Шеремета: Аваков поведал о новой фигурантке дела и загадочном покровителе подозреваемых Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять