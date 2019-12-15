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Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера

15 декабря 2019, 14:57

Эльвин Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называя его диктатором.

Эльвин Исаев
Эльвин Исаев / zmina.info

Украина депортировала в Азербайджан блогера и политического активиста Эльвина Исаева.

Как рассказали в Государственной миграционной службе Азербайджана, Исаева депортировали за нарушение иммиграционного законодательства Украины.

"Гражданин Азербайджанской Республики, родившийся в 1980 году Исаев Эльвин, был депортирован в Азербайджан 12 декабря 2019 года за нарушение иммиграционного законодательства в Украине", - сказано в сообщении.

Сообщается, что, на основании решения суда города Баку от 22 августа 2019 года, 14 декабря Исаев помещен в следственный изолятор.

Обратим внимание, что по данным издания zmina.info, 39-летний блогер остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.

Также отметим, что в ближайшие недели ожидается визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан.

Напомним, ранее сообщалось, что из Швеции депортировали украинку, потерявшую ногу во время теракта.

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