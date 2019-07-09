Из Швеции депортируют украинку, потерявшую ногу во время теракта

Швеция депортирует украинку без ноги / mail.ru

Потерявшая правую ногу в результате теракта в Стокгольме в апреле 2017 года гражданка Украины будет через месяц депортирована с территории Швеции.

Как сообщает The Local, 39-летняя Ирина Заманова приехала в Швецию накануне теракта с туристической целью.

Во время террористической атаки в апреле 2017 года в Стокгольме женщина получила серьезные травмы, медики приняли решение ампутировать ей ногу.

Совершил теракт связанный с ИГИЛ беженец из Узбекистана Рахмат Акилов. Злоумышленник на ворованном грузовике наехал на пешеходов в центре Стокгольма. Жертвами террориста стали пять человек, травмы которых были несовместимы с жизнью. Десять пешеходов получили ранения различной степени тяжести. Украинка Заманова получила разрешение на временное проживание, поскольку свидетельствовала в суде.

В июне 2018 года Акилова приговорили к пожизненному заключению. После окончания судебного разбирательства подала заявление на постоянное жительство в Швеции на основе сочувствия в "чрезвычайных обстоятельствах", что позволено законодательством страны, но применяется крайне редко.

Шведская миграционная служба ходатайство отклонила, не добилась разрешения на постоянное проживание в Швеции украинка и в суде.

Адвокат Генрик Хоффман пытался аргументировать в суде тем, что Заманова не получит в Украине такую квалифицированную медицинскую помощь, как в Швеции.

"Очевидно, что суды не считали, что это чрезвычайные обстоятельства", - сказал он.

Согласно решению суда, Заманова с 14-летней дочерью должны покинуть Швецию в течение четырех недель.

Напомним, власти Польши решили депортировать многодетную семью из Украины, которая переехала в польский город Легнице в 2015 году из города на востоке страны.