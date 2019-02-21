"Не ходят к соседям на кофе": из Польши депортируют многодетную украинскую семью

Польские власти депортируют украинцев из-за необщительности с местными жителями / Фото: Wiadomosci

Власти Польши решили депортировать многодетную семью из Украины, которая переехала в польский город Легнице в 2015 году из города на востоке страны.

Как сообщает Wiadomosci, местные чиновники объяснили свое решение тем, что украинцы "не ходят к своим соседям на кофе".

У Елены и Вадима Копищиков - десять детей. Они выехали в Польшу после начала войны, родители нашли работу, а дети пошли в польскую школу.

Никаких замечаний к семье не было, но через четыре года польские власти заявили об отсутствии ассимиляции. Копищукам официально заявили, что они к 30 июня 2019 года (это день окончания учебного года) должны добровольно покинуть страну.

Якобы госслужащие расспрашивали соседей многодетных украинцев о том, общаются ли они и приходят ли на кофе. Поляки отвечали отрицательно, что стало основанием для депортации.

Информация о депортации Копищиков спровоцировала в городе общественный резонанс. Капельмейстер Центра культуры в Легнице Петр Буджяновски уже зарегистрировал петицию с просьбой аннулировать депортацию для украинской семьи с десятью детьми.

Напомним, экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Украина на сегодняшний день является главной целью Кремля, чтобы создать "великую Россию" и президент РФ Владимир Путин будет за это бороться.