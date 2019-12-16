"Найдены мертвыми мать и сын": в Запорожье произошло огненное ЧП

В Запорожье горел дом, найдены тела матери и сына / zp.dsns.gov.ua

В Коммунарском районе Запорожья произошел пожар в частном доме, во время тушения возгорания пожарные нашли мертвыми 75-летнюю хозяйку жилья и ее 41-летнего сына.

Огненное чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 14 декабря, в Водонапорном переулке, спасатели узнали о возгорании в 13:20, а ликвидировали его в 16:00, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Запорожье.

По данным ГСЧС, прибывшие на место пожара спасатели выяснили, что в доме горела мебель, домашние вещи и перекрытия на общей площади 80 квадратных метров.

Для борьбы с пожаром привлекали четыре единицы техники ГСЧС и 15 сотрудников ведомства.Читайте такжеПожар в Одессе: СБУ обвинила спасателей в попытке уничтожить улики

Напомним, 30 ноября в Харькове рано утром на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар, был взрыв. В полиции сообщили, что разрушен один гараж, а под завалами нашли обгоревшие тела.