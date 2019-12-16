В Киеве найден мертвым пропавший подросток: возможная причина смерти

В Киеве найден мертвым пропавший 17-летний парень / Скриншот видео с youtube.com

В воскресенье, 15 декабря, в лесопарковой зоне Киева правоохранители нашли мертвым 17-летнего парня, который 5 числа ушел из дома и считался пропавшим без вести.

По предварительным данным, подросток покончил с собой - отравился медицинским препаратом, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

В ведомстве добавили, что тело парня отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Начато производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В Киеве найдено тело Олега Кузика, который ушел из дома в городе Вишневое (находится под столицей), пишет Информатор со ссылкой на данные пресс-службы полиции.

В Киеве найден мертвым пропавший 17-летний парень / Скриншот с kiev.informator.ua

Напомним, в конце ноября в Шевченковском районе Киева на ул. Юрия Ильенко, 71 у подъезда дома был найден мертвым почти голый мужчина. СМИ узнали, что мужчина мог умереть из-за переохлаждения.