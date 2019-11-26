В Киеве найден мертвым почти голый мужчина, опубликованы фото с места ЧП

В Киеве у дома нашли тело почти голого мужчины / Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

В понедельник утром, 25 ноября, в Шевченковском районе случилось чрезвычайное происшествие - возле подъезда жилого дома нашли мертвым почти голого мужчину.

Тело мужчины нашли возле дома, расположенного по адресу ул. Юрия Ильенко, 71, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, есть версия, что причина смерти мужчины - переохлаждение.

ЧП по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Умирая от переохлаждения, человеку становится очень жарко, и он раздевается. Я так понимаю, что рядом лежит одежда...", - написала Irina Ginzhyl. "Нашей полиции нужно просто закрыть дело. Вот они и говорят, что переохлаждение. Зачем лишний раз заморачиваться, искать виновных…", - считает Prosto Nata.

"Парень, одет в термоштаны и реглан. Лежал под балконом. Голова сильно закинута назад. На среднем пальце - серебряное кольцо. Ни на нем, ни рядом не было никакой одежды. А люди все проходят мимо, вроде бы ничего особого…", - утверждает Светлана Ильенченко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября в Подольском районе Киева нашли тело мужчины с проломленной головой. Инцидент произошел по адресу ул. Введенская, 15, погибшему на вид около 30 лет.