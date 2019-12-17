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"Так было нужно": бесплатный кофе для пожарных в Одессе оказался фейком

17 декабря 2019, 07:42

Бариста на самом деле раздавал кофе, но за него заплатило управление торговли муниципалитета.

Пожар в Одессе
Пожар в Одессе вспыхнул 4 декабря / Фото Думская

Пресс-секретарь вице-мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский ошарашил признанием о том, что это он придумал историю о молодом человеке, который бесплатно угощал спасателей кофе в ночь жуткого пожара в колледже экономики и права.

Покровский написал об этом Facebook, но впоследствии удалил сообщение и закрыл страницу. Одесское издание Таймер опубликовало скриншоты поста.

Покровский объяснил создание истории о щедром баристе благородными мотивами – он якобы хотел отвлечь людей от слухов об огромном числе жертв пожара. На самом деле бесплатный кофе спасателям действительно раздавали, однако за него заплатило управление торговли муниципалитета.

"Это сработало – уже менее чем через час в пабликах обсуждали баристу, искали его и т.д.", - написал Покровский.

Чиновник также извинился перед СМИ, которые распространили недостоверную информацию. По его словам, "так было нужно".

Скриншот
Скриншот / timer-odessa.net
Скриншот
Скриншот / timer-odessa.net

Стоит отметить, что новость о баристе, который бесплатно раздавал кофе пожарным, действительно облетела практически все  украинские СМИ.

Напомним, пожар в Одессе, который вспыхнул 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, забрал жизни 16 людей.  

Ранее , в Одессе раскрыли новые шокирующие детали пожара в колледже. Во время разбора завалов в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар, спасатели обнаружили вопиющий факт халатности администрации учебного заведения. Так, во время поисковых работ не нашли ни одного огнетушителя, хотя их наличие является обязательным. По словам начальника Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, единственный огнетушители находились под кроватью коменданта вне колледжа.

Одесса пожар пожарные кофе новости Одессы
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