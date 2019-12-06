Во время пожара в Одессе парень всю ночь бесплатно раздавал пожарным кофе

Одессит бесплатно раздавал на тушении пожара кофе / Фото: Facebook/Анатолий Парфенов

Во время тушения пожара в колледже Одессы парень всю ночь бесплатно готовил для спасателей кофе.

"Некоторые герои не носят плащи. Благодарим Вас за большое сердце! Потому что дело ведь не в цене на чашку кофе, дело в заботе о других", - сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Под постом собралось огромное количество благодарных комментариев, адресованных баристе. Один из пользователей указал, что одессита зовут Анатолий Парфенов.

"Ты сделал, то что мог для людей! Сделал что умеешь и умеешь отлично! Спасибо за доброе сердце тебе, твоим родителям за стержень в тебе и тебя!", "Читала, какой молодец этот бариста! Очень порядочный человек! Низкий поклон ему! Он на беде не зарабатывает", "Действительно человек с большим сердцем", "Молодец! Нет слов, побольше бы таких человечных и совестливых!", "Красавчик!" – прокомментировали пользователи.

Пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский также отметил геройский поступок баристы. В посте указано, что от денег впоследствии Анатолий отказался.

"Тот момент, когда гордишься своими горожанами. 6 час в этой кофемашине, которая стоит возле места пожара, стоимость кофе для всех — 0. Причем это принципиальная позиция бариста и спорить бесполезно. Не реклама", — написал Покровский.

В городских пабликах одесситы пишут, что были и другие местные жители, которые снабжали спасателей бутербродами и чаем.

"Мы тоже принесли ребятам еду, им было очень приятно. Им работать всю ночь, холодно и мокро", — передает паблик Подслушано в Одессе слова одного из местных жителей.

Как ранее сообщалось, в Одессе спасатели разбирают завалы после масштабного пожара в колледже и в руинах здания обнаружили тело еще одной жертвы трагедии.

Опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе.

Напомним, погибшей ранее считалась только студентка Ксения Бабенко.

В настоящий момент в нескольких больницах Одессы находятся 29 человек, некоторые из них - в крайне тяжелом состоянии. По данным ГосЧС, 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.