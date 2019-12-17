Нафтогаз пошел судом на Кабмин: СМИ раскрыли детали

Нафтогаз оспаривает решение о передаче месторождения Варвинского / УНИАН

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины подала в суд на Кабинет министров и Министерство энергетики и угольной промышленности.

Поводом стало решение правительства о передаче нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании Ukrainian Energy бизнесменов Алекса Крэнберга и Майкла Блейзера, которых связывают с бывшим главой Министерства энергетики США Риком Перри.

Нафтогаз считает, что принятое решение нарушает закон, поэтому требует аннулировать объявленные результаты и провести новый конкурс, пишет журнал Time.

В материале отмечается, что Ukrainian Energy подала заявку на Варвинское месторождение спустя две недели после того, как Перри предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому Блейзера в качестве советника по энергетике.

Читайте такжеПолитическое решение Кабмина: Оржель анонсировал смену руководства НафтогазаПри этом Time утверждает, что Перри пытался в том числе настоять на включении бизнесмена в совет директоров Нафтогаза. Сам Блейзер эту версию категорически отвергает.

Отметим, что по данным Associated Press, заявка американских бизнесменов выиграла, несмотря на то что предложенные ими условия были хуже, чем предложение государственного предприятия Укргазвидобування. В частности, госкомпания предложила $60 млн инвестиций на первом этапе разведки, в то время как американцы - $53 млн. Однако в Кабмине сочли, что иностранные инвесторы обладают более высокими техническими и финансовыми возможностями.

Напомним, ранее в Нафтогазе пожаловались на низкую добычу газа из-за коррупции.