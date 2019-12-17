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"Зрада" в метро Киева: в подземке назвали возможную причину сбоя

17 декабря 2019, 14:33

Специалисты разрабатывают механизмы, с помощью которых можно не допустить подобные сбои, сообщили в Киевском метрополитене.

В киевском метро сбой мог произойти из-за перегрузки оборудования - Новости Киева
В метро Киева сбой мог произойти из-за перегрузки оборудования / УНИАН

В метро Киева пассажиры столкнулись с проблемами во время оплаты проезда, по предварительным данным, из-за того, что оборудование подземки вышло из строя из-за перегрузки.

Специалисты решают технические, организационные и юридические вопросы для того чтобы подобная "зрада" больше не повторилась, говорится на странице Киевского метрополитена в Facebook.

В подземке добавили, что специалисты детально изучают инцидент и разрабатывают механизмы, с помощью которых можно не допустить возникновение подобных сбоев в работе.

Ранее сообщалось, что 16 декабря в Киеве пассажиры метро столкнулись с жуткими неудобствами - не смогли заплатить за проезд ни с помощью карты киевлянина, ни с помощью банковских карт.

Киев метро проезд сбой
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