В МИД ополчились против "зигующего" дипломата: что ждет Марушинца

Василий Марушинец / Facebook/Василий Марушинец

Министерство иностранных дел не согласно с возвращением на службу консула Генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Представители внешнеполитического ведомства обратились в суд.

По словам спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, 9 декабря дипломата восстановили в должности и ему выплатили более 230 тысяч гривен по решению суда.

"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата", - цитирует представительницу МИД РБК-Украина.

При этом Зеленко указала, что ведомство будет добиваться увольнения скандального дипломата.

"Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подало кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - подытожила спикер внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщал Главред, в конце прошлого года вспыхнул скандал с участием консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, который публиковал в Facebook антисемитские публикации. Вскоре дипломат был отстранен от должности, а позже и вовсе уволен из МИД "за нарушение присяги государственного служащего и попрание кодекса дипломатической этики".