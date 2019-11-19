"Зигующий" дипломат добился возвращения в МИД Украины

Василий Марушинец / УНИАН

Бывший дипломат и экс-консул Украины Василий Марушинец, уволенный из МИД после вспыхнувшего в минувшем году антисемитского скандала, добился пересмотра своего дела и разрешения возвращения во внешнеполитическое ведомство через Апеляционный суд.

Об этом сообщает портал КП в Украине со ссылкой на его адвоката Александра. Свиридовского.

Сам Марушинец по поводу возвращения на дипломатическую службу говорит о том, что многое будет зависеть от позиции нынешнего руководства МИД.

Напомним, в конце минувшего года вспыхнул скандал, когда стало известно что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец регулярно публикует на собственной закрытой странице в социальной сети Facebook антисемитские публикации. Вскоре дипломат был отстранен от должности, а вскоре и вовсе уволен из МИД - с формулировкой "за нарушение присяги государственного служащего и попрание кодекса дипломатической этики".