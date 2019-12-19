В Киеве переименовали несколько улиц в честь исторических личностей

В Киеве улицы сменили название / Фото УНИАН

На пленарном заседании горсовета Киева 19 декабря было принято решение о переименовании ряда улиц украинской столицы.

В ходе заседания депутаты приняли решение переименовать улицу Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе. Улицу Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе.Улица Горького в Деснянском районе столицы теперь будет носить имя Тодося Осьмачки. А улица Подвойского в Шевченковском районе станет улицей Юрия Глушко.

Парк на улице Винницкой в Соломенском районе также получит название Парка защитников Украины.

Все изменения названий прошли общественные обсуждения и были согласованы на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-город.

Напомним, апелляционный суд Киева оставил в силе решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Как ранее сообщалось, в киевском суде подрались из-за проспектов Бандеры и Шухевича.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что вопрос о переименовании можно вынести на референдум.