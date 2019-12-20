Укрепление гривны повлияло на эмиграцию украинцев – Bloomberg

Укрепление гривны возвращает домой заробитчан / УНИАН

Украинец Богдан Мыць после укрепления гривны и стабилизации ситуации в стране бросил работу на стройке в Польше и вернулся домой, где нашел аналогичный источник дохода и пока уезжать не намерен.

"Из-за подорожания гривни моя зарплата в Украине растет", - цитирует 31-летнего экс-заробитчанина Bloomberg.

Авторы материала добавляют, что украинцы уже давно хранят свои сбережения в американской валюте, в том числе после нескольких скачков доллара за время независимости Украины.

Нынешнее укрепление национальной валюты эксперты называют рекордным и считают, что это позволит удержать на родине трудовых мигрантов, количество которых с каждым годом лишь возрастало. За границу людей вынуждает ехать нестабильная ситуация в стране после аннексии Россией Крыма и развязанная война на Донбассе. Оттоку рабочей силы способствовал и безвизовый режим Украины с Евросоюзом, установленный в 2017 году.

Bloomberg отмечает, что аналитики наблюдают замедление эмиграции. После огромного количества денежных переводов из Польши и Чехии, их количество в 2019 году сократилось. Достоверных данных о количестве заробитчан найти невозможно, поэтому сокращение денежных переводов – это уже положительная динамика.

"Подорожание гривни в текущем году, а также быстрый рост украинских номинальных зарплат на протяжении последних нескольких лет – это сильный фактор замедления трудовой миграции", - сказал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

По словам сотрудника НБУ, украинцы значительно меньше стали интересоваться работой за рубежом.

Как ранее сообщалось, курс доллара 2020 в Украине обещает быть волатильным. По прогнозам экспертов, он будет скакать то вверх, то вниз. Так что все свои сбережения в долларах украинцам хранить не стоит.

Напомним, в 2020 году доллар может рухнуть до 21 грн/$. Стабилизация экономики и переводы от трудовых мигрантов должны привести к экономической активности и дальнейшей дедолларизации, считают эксперты.