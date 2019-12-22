  1. Главная
  3. Украина

Во Франции умер легендарный модельер

22 декабря 2019, 19:16

В последние годы мастер тяжело болел.

Эммануэль Унгаро
Эммануэль Унгаро основал собственный дом моды / Фото: Reuters

В Париже 22 декабря на 87-м году жизни ушел из жизни модельер итальянского происхождения Эммануэль Унгаро.

Как сообщает издание Le Monde, точную причину смерти представители кутюрье не сообщают.

Известно, что в последние годы Унгаро тяжело болел и его здоровье в последние два года значительно ослабло.

Как известно, Унгаро родился 13 февраля 1933 года на юге Франции в семье портного. В 1956 году он перебрался в Париж, где в течение работал в доме моды Кристобаля Баленсиаги. В 1965 году совместно с художником по тканям Соней Кнапп открыл собственное ателье и создал первую самостоятельную коллекцию, которая имела успех. В 1980-е годы он вошел в пятерку ведущих модельеров Парижа. В числе его клиентов было много известных людей, в частности, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани. В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo. Он пошел на это, чтобы бренд получил возможность развития. Свою творческую деятельность модельер прекратил в 2004 году в связи с плохим самочувствием.

Как ранее сообщалось, умер Сергей Алимов - советский и российский художник-мультипликатор, который создал льва Бонифация.

Напомним, умер Мопс дядя Пес, популярный украинский стример и видеоблоггер. Только на YouTube у него почти полмиллиона подписчиков.

Ранее Главред публиковал, кто из знаменитостей умер в 2019 году. В 2019 году умерли талантливые и действительно важные для этого мира личности. Попробуем вспомнить, кого из знаменитостей мы потеряли.

Франция смерть модельер умер кутюрье
Сейчас вы просматриваете новость «Во Франции умер легендарный модельер». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:14
Власти Швейцарии озвучили мнение по санкциям США против Северного потока-2
20:00
Коричневый маникюр на Новый год 2020: яркий шоколадный маникюр зима 2020 фото Фото
19:58
"Шваль и пьянчужки": пропагандист РФ взвыл из-за репрессий в "ЛДНР"
19:51
Шорты и футболки: в Одессе наблюдается аномально теплая зима Фото
19:36
"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложить
19:33
"Большая ответственность": Зеленский поставил задачу перед украинскими дипломатами
19:16
Во Франции умер легендарный модельер
19:10
Лавров обвинил Украину в отказе разводить силы по все линии соприкосновения
18:47
В Днепре мужчина после корпоратива шел по улице в одних трусах: курьезное фото
18:26
Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту
18:05
Политолог рассказал, почему Газпром оказался на краю ямы с убытками
18:00
Модное каре 2020 – самая трендовая женская стрижка нового года - фото Фото
17:57
Убийство Шеремета: в Киеве устроили акцию в поддержку подозреваемых Видео
17:39
На Николаевщине женщина заявила о ранении у полицейского полигона
17:39
Класнючі салати на Новий рік 2020: святкові рецепти
17:26
Участие в Олимпиаде под угрозой: спортивные федерации обратились к Зеленскому
17:17
Под Ровно пьяный коп попал в ДТП и устроил целое шоу с побегом Видео
16:58
Суд дал пять лет тюрьмы перебежчице из "ДНР" Ополченочке
16:56
Комаровский назвал безумно преступные лекарства
16:38
"Повелись на пропаганду": в РФ увидели "руку" Запада в "русофобии" украинцев
16:36
"Что за де*ьмо": сборная Украины в РФ посоревновалась вместе с "ДНР" Видео
16:21
Ногти 2020 зима – праздничный маникюр марсала на Новый год 2020 фото Фото
15:57
"Новое препятствие": у Путина придумали причину отказаться от обмена пленными
15:45
Конец безвиза с Европой: в МИД ответили на панику и "зраду"
15:45
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 17 выпуск 3 сезон - 20-12-2019 Видео
15:27
"Будем отвечать": в России пригрозили США из-за санкций
15:13
Спецназовцы ГРУ входили в воевавшую на Донбассе российскую ЧВК – СМИ
15:01
В деле об убийстве Шеремета неожиданный поворот: что известно Видео
14:38
"Полный беспредел": спортклубу Порошенко вкатят иск на миллион евро за подглядывание
14:12
Километровые пробки на КПП: сотни авто застряли на польской границе
14:03
Эксперты рассказали, в какую ловушку с постройкой Северного потока-2 угодила РФ
13:58
В Кабмине назвали дату заседания Комиссии Украина-НАТО: все подробности
13:35
Касался языком: в Кривом Роге пенсионер совращал пятилетнюю внучку
13:35
В моду 2020 вернулась мужская стрижка фокс хоук или "ястреб" из 70-х - фото Фото
13:26
Контракт на поставку газа из России: СМИ раскрыли детали
13:09
"Эгоизм": у Пушкова "подгорело" из-за слов дипломата США
12:45
В Украине стартовали местные выборы: все подробности Видео
12:30
Мерзейшая погода: по Украине объявили штормовое предупреждение
12:26
Марьяна Ро беременна: все подробности и фото
12:00
Еврейский лидер Украины поздравил общину с Ханукой
12:00
Праздничный маникюр мышка - самый стильный маникюр на Новый год Крысы 2020 фото Фото Видео
11:59
"Агрессивная риторика": Захарова "расплевалась ядом" в адрес Польши из-за слов о Путине
11:41
Экс-солиста Чай вдвоем обвинили в занятии гей-проституцией
11:29
Повреждены окна и двери: в многоэтажке Львова прогремел мощный взрыв
10:59
В ОБСЕ пожаловались на боевиков на Донбассе: что не так
10:40
Гончарук рассказал, почему для украинцев зимой цена на газ в платежках не вырастет
10:07
В Слуге народа удивились, зачем Аваков "подключил" Зеленского на брифинг по убийству Шеремета
10:00
Лостфильм заблокировали: когда восстановится Lostfilm
09:58
За месяц до: обнародованы скандальные детали о военной помощи США
09:45
Гороскоп на 22 декабря всех знаков Зодиака: кармические долги и сложный выбор
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять