Во Франции умер легендарный модельер

Эммануэль Унгаро основал собственный дом моды / Фото: Reuters

В Париже 22 декабря на 87-м году жизни ушел из жизни модельер итальянского происхождения Эммануэль Унгаро.

Как сообщает издание Le Monde, точную причину смерти представители кутюрье не сообщают.

Известно, что в последние годы Унгаро тяжело болел и его здоровье в последние два года значительно ослабло.

Как известно, Унгаро родился 13 февраля 1933 года на юге Франции в семье портного. В 1956 году он перебрался в Париж, где в течение работал в доме моды Кристобаля Баленсиаги. В 1965 году совместно с художником по тканям Соней Кнапп открыл собственное ателье и создал первую самостоятельную коллекцию, которая имела успех. В 1980-е годы он вошел в пятерку ведущих модельеров Парижа. В числе его клиентов было много известных людей, в частности, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани. В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo. Он пошел на это, чтобы бренд получил возможность развития. Свою творческую деятельность модельер прекратил в 2004 году в связи с плохим самочувствием.

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