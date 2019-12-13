Умерла Екатерина Дурова: причины смерти, фильмография и личная жизнь

Екатерина Дурова: причины смерти и биография / Википедия

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла на 61 году. Об этом сообщает Театр на Малой Бронной, в котором работала Дурова последние годы.

Отмечается, что Дурова умерла после тяжелой и продолжительной болезни. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Екатерина Дурова биография

Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко в Москве 25 июля 1959 г. Она была их единственным ребенком. Ее мать скончалась в 2011 году, а знаменитый отец — в 2015-м.

Школу будущая актриса окончила в 1976 году, а потом Екатерина поступила в ГИТИС имени А. В. Луначарского.

Екатерина Дурова с отцом / fakty.ua

Дебютом ее работы был Школьный вальс 1977 года.

После получения диплома до 1984 года была актрисой Театра на Таганке. В том же году перешла в Театр на Малой Бронной, где и проработала до своей смерти.

Она была дважды замужем - первый муж актер Сергей Насибов, с которым она родила доч дочь — Екатерину (1979), а второй - актер Владимир Ершов, с которым они родили сына — Ивана (1986).

Дети сейчас занимаются всеми процедурами после смерти актрисы, и ее будущими похоронами.

Екатерина Дурова / Global Look Press

Екатерина Дурова фильмография

1978 — Школьный вальс — медсестра-студентка

1979 — Фантазии Фарятьева — Люба, младшая сестра Шуры

1980 — Дульсинея Тобосская — Санчика

1983 — Уникум — сотрудница НИИ

1983 — Зеленый фургон — Екатерина Верцынская по прозвищу "Катька-Жарь"

1984 — Единица "с обманом" — Эльвира Борисовна, пионервожатая в школе

1990 — Провинциальный анекдот (короткометражный) — Фаина из соседнего номера гостиницы

1991 — Эй! (короткометражный)

1991 — Дорога в Парадиз

1991 — Veniks. Половые щетки — Лаура Карлье

1992 — Ченч (Россия, Украина) — Антон / Рыжик / Антонина

1992 — Маклер (Узбекистан)

1992 — Градус черной луны

1998 — Дар божий (короткометражный)

1999 — У бога мертвых нет

1999 — Транзит для дьявола — Вера

1999 — Поклонник — Раиса, почтальон

2003 — Москва. Центральный округ

2005 — Бриллианты для Джульетты — дочь Юрия Яковлевича

2006 — Большие девочки — Мария

2007 — Служба доверия — Нина Ивановна

2008 — Юрьев день — Дуня, медсестра

2009 — Короткое замыкание — редактор

2009 — Московский дворик — Прасковья Карловна Кашевская

2010 — Вдовий пароход — Панька

2010 — Объект 11 (в производстве) — Заварзина

2014 — Боцман Чайка — теща Воробейчика

2017 — По ту сторону смерти — Анна Ивановна

2018 — Кровавая барыня — настоятельница монастыря

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