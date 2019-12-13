Умерла Екатерина Дурова: причины смерти, фильмография и личная жизнь

Российская актриса кино и театра Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет в Москве.
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла на 61 году. Об этом сообщает Театр на Малой Бронной, в котором работала Дурова последние годы.
Отмечается, что Дурова умерла после тяжелой и продолжительной болезни. Дата и место похорон будут объявлены позже.
Екатерина Дурова биография
Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко в Москве 25 июля 1959 г. Она была их единственным ребенком. Ее мать скончалась в 2011 году, а знаменитый отец — в 2015-м.
Школу будущая актриса окончила в 1976 году, а потом Екатерина поступила в ГИТИС имени А. В. Луначарского.
Дебютом ее работы был Школьный вальс 1977 года.
После получения диплома до 1984 года была актрисой Театра на Таганке. В том же году перешла в Театр на Малой Бронной, где и проработала до своей смерти.
Она была дважды замужем - первый муж актер Сергей Насибов, с которым она родила доч дочь — Екатерину (1979), а второй - актер Владимир Ершов, с которым они родили сына — Ивана (1986).
Дети сейчас занимаются всеми процедурами после смерти актрисы, и ее будущими похоронами.
Екатерина Дурова фильмография
- 1978 — Школьный вальс — медсестра-студентка
- 1979 — Фантазии Фарятьева — Люба, младшая сестра Шуры
- 1980 — Дульсинея Тобосская — Санчика
- 1983 — Уникум — сотрудница НИИ
- 1983 — Зеленый фургон — Екатерина Верцынская по прозвищу "Катька-Жарь"
- 1984 — Единица "с обманом" — Эльвира Борисовна, пионервожатая в школе
- 1990 — Провинциальный анекдот (короткометражный) — Фаина из соседнего номера гостиницы
- 1991 — Эй! (короткометражный)
- 1991 — Дорога в Парадиз
- 1991 — Veniks. Половые щетки — Лаура Карлье
- 1992 — Ченч (Россия, Украина) — Антон / Рыжик / Антонина
- 1992 — Маклер (Узбекистан)
- 1992 — Градус черной луны
- 1998 — Дар божий (короткометражный)
- 1999 — У бога мертвых нет
- 1999 — Транзит для дьявола — Вера
- 1999 — Поклонник — Раиса, почтальон
- 2003 — Москва. Центральный округ
- 2005 — Бриллианты для Джульетты — дочь Юрия Яковлевича
- 2006 — Большие девочки — Мария
- 2007 — Служба доверия — Нина Ивановна
- 2008 — Юрьев день — Дуня, медсестра
- 2009 — Короткое замыкание — редактор
- 2009 — Московский дворик — Прасковья Карловна Кашевская
- 2010 — Вдовий пароход — Панька
- 2010 — Объект 11 (в производстве) — Заварзина
- 2014 — Боцман Чайка — теща Воробейчика
- 2017 — По ту сторону смерти — Анна Ивановна
- 2018 — Кровавая барыня — настоятельница монастыря
Ранее стало известно о смерти корейского актера Чха Ин Ха