Умер Чха Ин Ха: причины смерти, биография и съемки в кино

Актер Чха Ин Ха найден мертвым в своем доме. 27-летний участник группы Surprise U даже не оставил предсмертной записки перед кончиной.

Полиция начала расследование причин смерти Чха Ин Ха, пишет издание Soompi.

Первыми о смерти Чха Ин Ха заявили в агентстве по поиску талантов Cha In Ha Fantagio, где работали с актером.

"Нас переполняет горе из-за этой новости, в которую невозможно поверить. Мы искренне просим не распространять слухи, чтобы его семья, которая испытывает самую большую печаль, мирно попрощалась с ним", - говорится в сообщении.

Полиция уже начала расследование причин смерти Чха Ин Ха, но пока что держит все в тайне.

"Полиция заявила, что актер был найден мертвым в своем доме 3 декабря, и причина смерти в настоящее время расследуется", - пишут Soompi.

Кроме того, родственники, которым полиция пока что тоже точно не сообщила всех подробностей дела, попросили не распускать слухи и не беспокоить их, чтобы спокойно попрощаться с усопшим.

Чха Ин Ха: карьера и фильмография

Чха Ин Ха родился в городе Коян в Южной Корее 15 июля 1992 года. Его первое появление в кино состоялось в 2017 году в короткометражном фильме You, Deep Inside of Me.

После єтого начал сниматься в сериалах и фильмах.

Чха Ин Ха был частью культуры K-pop, которая очень строга к звездам. Ранее уже были проблемы из-за того, что молодые люди не выдерживали прессинга K-pop.

Фильмография Чха Ин Ха

Банкир (2019)

Уборка со страстью (2018)

Ты тоже человек? (2018)

Сальная романтика / Вок любви / (2018)

Температура любви (2017)

Idol Fever (2017)\

You, Deep Inside of Me (2017)

Что такое K-pop

Маркетинговая политика K-pop предусматривает, что звезды, или селебрити должны постоянно выглядеть молодо, неопытно, мило ("няшно"), но при этом желанно для публики.

Это предусматривает целый свод правил и моральных норм, которые не так просто соблюдать, особенно в наше толерантное время. Например, в список обязательного входят специальные диеты и процедуры для того, чтобы казаться моложе и привлекательней, специальный стиль одежды, и даже четкий контроль за коммуникацией в соцсетях и с обществом.

Только за последние 2 месяца 2 корейские звезды совершили суицид, не выдерживая нагрузку рамок K-pop.

В октябре после секс-скандала и травли умерла корейская певица Молли, спустя несколько недель — ее близкая подруга из группы Kara Гу Хара. Обе девушки страдали от депрессии, а Хара полгода назад уже пыталась свести счеты с жизнью.