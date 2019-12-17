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"Больше не услышим его чаечку": Мопс дядя Пес умер – что со стримами

17 декабря 2019, 19:48

О смерти Мопса дяди Пса сообщил один из участников его проекта.

Мопс дядя Пес умер
Мопс дядя Пес умер / medialeaks.ru

Умер Мопс дядя Пес, популярный украинский стример и видеоблоггер. Только на YouTube у него почти полмиллиона подписчиков.

О смерти Мопса дяди Пса сообщил один из участников его проекта, отметив, что "стримов пока не будет, когда будет – сообщим".

По данным Telegram-канала 2ch/Двач, Пес "в последнее время дико бухал, а также подхватил пневмонию".

В комментариях люди пишут: "Мопсяра, сам себя погубил, земля тебе пухом", "Rip, пёс… Все псы попадают в рай", "Во дела... Больше не услышим его чаечку" и т.п.

Мопс дядя Пес – кто он такой, чем прославился

Читайте такжеПокоряет Сеть: Трамп стал стримеромМопс дядя Пес (настоящее имя – Сергей Владимирович Новик) был бывшем зэком.

Слава пришла к Псу в 2013 году. Тогда на YouTube вышел ролик Мопс не гребень, на котором его унижали и избивали по-всякому. На видео гребнем называли как раз Мопса (на тюремном жаргоне это обозначает касту опущенных) и похабно описывали сексуальные предпочтения Пса.

Ролик набрал несколько миллионов просмотров. И после отсидки Мопс дядя Пес взялся за стримерство всерьез.

Нередко стрим Мопса онлайн – сейчас то есть – демонстрировал его очередные унижения. За это зрителю предлагалось выложить определенную сумму. Например, за выстрел в голову через кастрюлю — около 4 тыс. грн, а салом по щам можно было и менее чем за 200 грн. Дороже всего шло предложение "в Мопса из травмата" — почти 20 тысяч.

Затем Мопс дядя Пес новое видео показал – с признаниями, как женщин пытал паяльником и блудил с православным священником.

Позднее даже пробовал мутить собственный рэп.

Ранее Главред публиковал, кто из знаменитостей умер в 2019 году. В 2019 году умерли талантливые и действительно важные для этого мира личности. Попробуем вспомнить, кого из знаменитостей мы потеряли.

смерть стример
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