В Нафтогазе намерены перенести на границу точки передачи газа Европе

Юрий Витренко считает, что между Нафтогазом и Газпромом должен появиться европейский посредник / Фото: НВ

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил о намерении перенести точки передачи газа Европе на российско-украинскую границу и привлечь европейские компании, которые могли бы продавать российский газ в Украине.

В интервью ресурсу Громадське ТБ Витренко заявил, что Нафтогаз планирует привлечь посредника – европейскую компанию, которая будет получать газ на российско-украинской границе.

"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от "Газпрома" в Словакии, в Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России, и смогут потом этот газ продавать в том числе и в Украине по цене ниже, чем соответственно цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину", - отметил он.

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По словам Витренко, это вполне логичная инициатива, и Нафтогаз давно стремится к такому новшеству.

"Я лично не вижу в этом рисков, если конечно это не будет определенное политическое решение, и будут какие-то непрозрачные компании, непрозрачно будут получать деньги для того, чтобы они помогали РФ реализовывать какие-то политические цели на территории Украины", - подытожил глава Нафтогаза.

Напомним, в Нафтогазе назвали положительные и пугающие моменты в переговорах с Россией касательно транзита газа.

Ранее Дмитрий Медвелев сообщил цену на транзит газа через Украину.

Также Главред писал, что в РФ открестились от прямых поставок газа в Украину.