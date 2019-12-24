"Контрольный выстрел в голову": в СБУ оценили фейк о "расстреле офицеров" на Закарпатье

Сообщение о расстреле группы офицеров опровергли в СБУ / ukr-online.com

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о том, что в окрестностях Виноградова Закарпатской области группу оперативников СБУ обнаружили убитыми.

Спикер СБУ Елена Гитлянская назвала это сообщение "полным бредом" и попросила журналистов не заниматься распространением фейков.

"Уважаемые журналисты! Не распространяйте фейк якобы о "расстреле группы СБУ на Закарпатье". Это полный бред!", — написала Гитлянская в Facebook.

Обратим внимание, что сообщение о расстреле сотрудников СБУ также опровергли в Управлении СБУ в Закарпатской области.

"Некоторые ресурсы распространяют недостоверную информацию о якобы исчезновении группы сотрудников Службы безопасности Украины. Это не соответствует действительности. Призываем не распространять фейковую информацию", - добавили в Управлении СБУ на Закарпатье.

Отметим, что в распространенном ранее фейке, в частности, говорилось: "Спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову".

Напомним, ранее Служба безопасности Украины выявила масштабную контрабанду поставок в Украину и страны Европы незаконно добытого угля на оккупированных территориях.