На Закарпатье из-за контрабанды расстреляли спецгруппу СБУ - СМИ

Опергруппу СБУ расстреляли на Закарпатье / УНИАН

Оперативную группу Службы безопасности Украины, состоящую из четырех офицеров, расстреляли в окрестностях города Виноградов на Закарпатье неподалеку от границы с Венгрией.

Как сообщает Страна со ссылкой на источник в СБУ, группа из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы выполняла задание по документации трафика контрабанды через участок границы, который местные жители уже назвали "частным".

Уточняется, что контрабандисты в этом районе выкупили домовладения и беспрепятственно осуществляли поставки товаров через границу с Венгрией.

Читайте такжеВ Беларуси заявили о раскрытии схемы контрабанды оружия из Украины

"Спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову", - сказано в сообщении.

В СБУ пока официально не подтвердили трагическую гибель своих сотрудников на границе между Украиной и Венгрией.

Напомним, Служба безопасности Украины выявила масштабную контрабанду поставок в Украину и страны Европы незаконно добытого угля на оккупированных территориях.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры под координацией президента.