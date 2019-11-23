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СБУ разоблачила схему контрабанды угля с "ЛДНР"

23 ноября 2019, 21:35

Продукция следовала, в частности, в страны ЕС.

Контрабандисты финансировали "ЛДНР", покупая у них уголь / Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины выявила масштабную контрабанду поставок в Украину и страны Европы незаконно добытого угля на оккупированных территориях.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных боевиками украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что контрабандисты платили налоги в бюджеты самопровозглашенных республик. Официально продукция поступала на территорию Украины якобы из России. Затем ее транспортировали на украинские тепловые электростанции и даже в страны ЕС.

Одному из участников группировки уже объявлено подозрение в совершении преступления, в отношении остальных ведется следствие.

Как ранее сообщалось, Белград не поставлял Украине оружие для боевых действий на Донбассе, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Стало известно, что Львовская табачная фабрика через бестоварные операции за 8 месяцев 2019 года отмыла 60 млн грн НДС.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры под координацией президента.

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