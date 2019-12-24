"Могло не быть обоих": жена депутата Соболева рассказала о странностях гибели их сына

Сын Соболева / informator.ua

Супруга депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева рассказала о спасении своего мужа во время покушения, когда убили их трехлетнего сына. По словам Инны Соболевой, в тот роковой вечер могло и не стать и ее мужа.

"Мы с мужем сели на передние кресла автомобиля. Саша стоял сзади, по центру, между нашими сидениями. Когда мы остановились на светофоре, муж наклонился за роутером. И в тот момент произошел хлопок. Если бы он не наклонился, пуля попала бы в него. Она черкнула затылок мужа, доли секунд. Сейчас могло не быть их обоих. Хочу отметить, что полиция до сих пор не провела экспертизу ранения моего мужа", – рассказала супруга Соболева в интервью Стране.

При этом она отметила, что выстрела не было слышно, а только белая вспышка.

"Все было как в тумане. Я увидела, что у моего сына нет полголовы. Муж выбежал из машины и начал кричать о помощи, чтобы кто-то вызвал скорую. Я понимала, что Сашу уже не спасти, но сердце его еще билось. Приехала скорая и Сашу забрали. Меня не пустили. Я понимала, что Саша умирает, я хотела быть рядом в этот момент, но меня не подпускали к нему", – рассказала женщина, вспоминая вечер трагедии.

Кроме того, она заявила, что сразу после сообщения о покушении возле места трагедии появился букет белых роз.

"Мы так и не знаем, кто их принес. Розы появились в тот момент, когда не было точно известно, что Саша умер. Тот, кто их принес, не мог знать, что Саши уже нет", – подытожила Инна Соболева.

Как ранее сообщал Главред, бывший народный депутат Игорь Мосийчук обнародовал имя организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева