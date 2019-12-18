Убийство ребенка в центре Киева: экс-нардеп "слил" имя и фото организатора

Сын Соболева / informator.ua

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обнародовал имя организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. По его словам, им оказался Юсуп Умарович Абуев.

"Организатором покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трех летний сын, оказался Юсуп Умарович Абуев ...", - написал Мосийчук в своем Telegram-канале.

Кроме того, он опубликовал данные, согласно которым 25-летний Абуев с 19 ноября текущего год находиться в розыске.

Как ранее сообщал Главред, в прокуратуре Киева заявили, что установили организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.