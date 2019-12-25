Людям вводили убийственный наркоз: в больнице Каменского произошла жуткая трагедия

В больнице под Днипром людям вводили некачественный наркоз / УНИАН

Убийственный наркоз: в больнице под Днипром произошла смертельная трагедия

В Каменском Днепропетровской области произошел устрашающий случай в больнице, в результате которого одна пациентка скончалась.

По информации копов, из-за наркоза плохого качества во время проведения операций плохо семерым гражданам, один случай летальный.

Правоохранители отметили, что в период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался анестезию, от которой пострадали семь пациентов.

После произошедшего пострадавших с тяжелыми осложнениями срочно доставили в Днипровскую областную клиническую больницу им. Мечникова. Правда, медикам не удалось спасти одну пациентку – она скончалась на больничной койке.

В настоящее время копы проводят расследование по ч. 1 ст. 140 (невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса.

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