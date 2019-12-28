В Нацбанке назвали курс на новогодние праздники

Курс валют на новогодние праздники / Reuters

Национальный банк Украины установил с 28 декабря 2019 года по 4 января 2020 года официальный курс гривни к доллару на уровне 23,68 грн/долл.

Как сообщается на сайте НБУ, для ключевых валют установлен на праздничные дни единый курс.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком, основные курсы валют на период с 28 декабря по 4 января установлены на таком уровне:

23,6862 грн за доллар;

26,4220 грн за евро;

0,3816 грн за российский рубль;

31,0206 грн за фунт стерлингов.

Напомним, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб дал прогноз по курсу гривны на 2020 год. По его словам, украинская национальная валюта в первом полугодии будет и дальше укрепляться.

Как ранее сообщал Главред, глава подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко отметил, что курс доллара в самом конце текущего года опуститься ниже психологической отметки в 24 гривны.