"Да х*й с этими беркутовцами": сестра Сенцова высказалась об обмене пленными

Наталья Каплан, кузина Олега Сенцова / УНИАН

Двоюродная сестра украинского режиссера и бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова Наталья Каплан считает, что для того, чтобы спасти жизни людей, можно "закрыть глаза на несправедливость". Так она прокомментировала решение суда относительно освобождения экс-беркутовцев под личное обязательство в рамках обмена пленными.

"Да х*й с этими беркутовцами, если это цена жизни тех, кто уже прошел через адские пытки (…) Да, я понимаю чувства родственников Небесной сотни, но эти беркутовцы уже не вернут им близких, зато в обмен на них можно спасти тех, кого спасти еще можно", - написала Каплан в Facebook.

Сестра Сенцова добавила, что готова пренебречь справедливостью и своими ценностями, если "на весах жизни людей, стоявших за Украину".

"Их нужно вытаскивать. И я согласна, что не любой ценой. Но речь идет только об обмене людей на людей, про территории речь не идет", - отметила Каплан.

Также она высказала мнение, что обмен пленными не закончит войну, пленных и политзаключенных становится все больше, и Россия "может набрать заложников сколько угодно".

"И я вижу два направления: кардинально изменить ситуацию в пользу Украины (тут пока проигрываем) и спасти тех, кого можно спасти (тут дается шанс, давайте его не упустим). А беркутовцы все равно будут наказаны, когда победит Украина, в чьей победе я не сомневаюсь", - резюмировала сестра Сенцова.

Напомним, 28 декабря Апелляционный суд в Киеве изменил меру пресечения на личные обязательства трем экс-беркутовцам, которых обвиняли в расстреле протестующих на Майдане - Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко. Также суд отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам, обвиняемым по этому делу, — Сергею Тамтуре и Александру Маринчену. Их всех освободили под личное обязательство.

29 декабря около 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области должен состояться обмен пленными. В самопровозглашенной "ЛНР" заявили, что утром в воскресенье пленные украинцы уже отправились на пропускной пункт Майорское.