На Киевщине горела гостиница, эвакуированы десятки постояльцев

В Белой Церкви горела гостиница / dsns.gov.ua

В городе Белая Церковь Киевской области горела гостиница Рось, эвакуированы 44 постояльца - пятерых спасли пожарные.

Спасатели узнали о пожаре в гостинице в субботу, 28 декабря, в 23:30, а в 00:12 - ликвидировали его, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в номере отеля, которых находился на 6-м этаже, огонь охватил площадь 20 квадратных метров. В горевшем номере никто не жил.

К тушению пожара привлекались 24 сотрудника ГСЧС и семь единиц техники. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и повредил конструктивные элементы комнаты.

В Белой Церкви горела гостиница / dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что 22 декабря в селе Бутовка Старобельского района Луганской области произошел пожар в одноэтажном здании психоневрологического диспансера, погибли человека, есть пострадавшие.