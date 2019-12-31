Украину поздравили с Новым годом из сугробов Антарктиды

Антарктида / Фото:Reuters

Исследователи с антарктической станции Академик Вернадский, которые уже 10 месяцев находятся в экспедиции, в позитивном видеообращении поздравили соотечественников с Новым годом.

"Хочется всем нам пожелать энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают наши ученые в Антарктиде", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Теплые слова в адрес украинцев ученые записали в сугробах. На фоне вечных снегов исследователи передали на родину искренние слова с самыми разнообразными пожеланиями: от здоровья и счастья до развития науки.

Как известно, украинские исследователи из 24-й экспедиции уже 10 месяцев проводят исследования в Антарктиде.

Как ранее сообщалось, донецкий Шахтер на своем YouTube-канале опубликовал видео с поздравлениями болельщиков с Новым годом.

Ранее своих поклонников с наступающими праздниками поздравило и киевское Динамо.