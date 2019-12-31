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Рояль, семейная атмосфера - Шахтер трогательно поздравил болельщиков с Новым годом

31 декабря 2019, 15:39

Донецкий Шахтер записал видеообращение к болельщикам перед Новым годом.

Шахтер
Шахтер тепло поздравил болельщиков с Новым годом / УНИАН

Донецкий Шахтер на своем YouTube-канале опубликовал видео с поздравлениями болельщиков с Новым годом.

Весь ролик сопровождала трогательная игра на рояли, а футболисты "горняков" сидели на ролике со своими семьями. Кроме них в кадр попали главный тренер Луиш Каштру и его ассистент Дарио Срна. Шахтер пожелал своим болельщикам успехов в новом 2020 году.

Дончане завершили первую часть сезона 2019/20 на первой строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 50 очков. Кроме того, "горняки" не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов, проиграв разгромно Аталанте (0:3) на своем поле, и вылетели в Лигу Европы, где встретятся с Бенфикой.

Ранее своих поклонников с наступающими праздниками поздравило и киевское Динамо. Киевляне провели первую половину сезона менее удачно - вторая строчка в УПЛ и вылет из группового этапа Лиги Европы.

Шахтер Новый год Новый год 2020
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