Жена Реброва разделась и поздравила всех с Новым годом

Анна Реброва / Instagram

Анна Реброва поделилась фото в бикини на своем Instagram и написала трогательное поздравление в соцсетях с Новым годом.

"С Наступающим 2020-тым, друзья! Я на 100% верю в волшебство новогодней ночи с самого детства ! Ведь в эту ночь положительные мысли всех людей усиливаются и создают такое энергетическое пространство , что можно запросто посылать желания в космос! Так что подумайте хорошенько до вечера и загадайте то о чем мечтаете! Я например всегда пишу послание на маленьком кусочке бумаги, сжигаю, бросаю в шампанское и выпиваю! Кто ещё так делает?", - говорится в сообщении.

Анна Реброва / Instagram

Анна Реброва / Instagram

Анна Реброва / Instagram

Анна Реброва / Instagram

Анна Реброва / Instagram

Анна Ребьрова отдыхает в Дубаи, и уже неделю постит фото в соцсетях из гостинницы Риксос.

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