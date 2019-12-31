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В мэрии Киева оправдались за обломки досок на опорах нового Шулявского моста

31 декабря 2019, 20:42

Чиновники уверяют, что при строительстве были соблюдены все необходимые нормы.

Обломки досок в опорах моста испугали киевлян / Фото: Facebook/Богдан Тицький

В киевской мэрии успокоили относительно слухов о недобросовестно построенных опорах на Шулявском мосту, фотографии которых активно обсуждали пользователи Сети.

"Озабоченным состоянием нового Шулявского путепровода сообщаем. Временные конструкции опорных узлов строения путепровода, поставленные на время проведения испытаний, исключены из работы. Нагрузка передана на постоянные опорные части, сооружение работает в штатном режиме. Демонтаж временных опорных узлов будет выполнен до 6 января", - цитирует представителя мэрии Обозреватель.

Для подтверждения сказанного мэрия предоставила фотографии, доказывающие, что мост опирается на постоянные конструкции. О судьбе досок, которые послужили временной опорой, не сообщается.

/ Фото: пресс-служба мэрии Киева
/ Фото: пресс-служба мэрии Киева
/ Фото: пресс-служба мэрии Киева

Как ранее сообщалось, блогер Богдан Тыцкий опубликовал на своей странице в Facebook фотографию недавно отремонтированного и торжественно открытого Шулявского моста в Киеве.

Как известно, в Киеве состоялось открытие для движения Шулявского моста. Кличко дал старт движению по реконструированному мосту, проехавшись по нем на квадроцикле в костюме Деда Мороза.

Напомним, стоимость ремонта Шулявского моста поднялась до 1 млрд гривен, из которых из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства – на оборудование и другие расходы.

Шулявский мост новости Украины новости Киева
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