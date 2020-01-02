В Мариуполе мужчины в шапках Санта Клаусов разгромили "наливайки"

В Мариуполе в новогодние праздники разгромили несколько магазинов, в которых продавали спиртные напитки на розлив.

Как сообщает 0629.com.ua, среди прочих, неизвестные разгромили кафе Бахчик. Запись бойни опубликована в YouTube.

В ролике можно увидеть, как неизвестные в шапках Санта-Клауса врываются в заведения и начинают все крушить на своем пути. Мужчины с особой жестокостью разбивали холодильники с напитками и алкоголем, а также мебель и посуду.

Очевидцы уверяют, что в заведения врывалось порядка десяти человек. С выкриками "С Новым годом!" они прыскали газовым баллончиком на людей, а некоторых избивали. По предварительной информации, пострадали три посетителя и сотрудница кафе, которая поранилась осколками стекла.

"Женщина получила травму лица от осколков разбитого стекла", - отметили в полиции и заявили об открытии уголовного производства.

На видео голос за кадром сообщает, что данная акция – это якобы подарок от Святого Николая ребенку, который мечтает, чтобы папа бросил выпивать в подобных заведениях.

"Новогодняя сказка от Нацдружин", - гласит подпись к видео. Однако представители Нацдружин и глава местной ячейки Нацкорпуса Антон Требухов отрицают причастность организаций к нападению.

Как ранее сообщалось, в Днепре произошел жуткий случай. На улице обнаружили полуживого мужчину, которого избили подростки.

Напомним, в Одесской области двое подростков избили 11-летнего мальчика и заставили раздеться.