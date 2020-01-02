Били арматурой: в Днепре банда подростков жестоко поиздевалась над бездомным

В Днепре избили бездомного / Информатор

В Днепре произошел жуткий случай. Так, в четверг, 2 января, на улице обнаружили полуживого мужчину.

По данным Информатора, мужчина лежал на парапете и почти не двигался. Сообщается, что ночью на него напала банда подростков, которые жестоко его избили. В результате нападения на лице у пострадавшего остались гематомы и раны, а на теле – ушибы и ссадины.

Отмечается, что избитым оказался бездомный, он не сразу обратился за помощью. К утру боль стала усиливаться, и товарищ пострадавшего обратился к прохожим за помощью. При этом он указал, что на них напали подростки и били арматурой.

Небезразличные люди вызвали медиков, которые госпитализировали обоих мужчин с различными травмами.

Как ранее сообщал Главред, в Одесской области двое подростков избили 11-летнего мальчика и заставили раздеться.