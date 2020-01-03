Водитель прилег отдохнуть после ДТП: в Киеве Volkswagen влетел в Suzuki

Мертвецки пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль / Фото: пресс-служба полиции Киева

В Киеве на улице Тургеневской 2 января пьяный мужчина за рулем автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki, а после вышел из-за руля и лег рядом на землю отдохнуть.

"Рядом с местом ДТП, патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, не понимал, что случилось и как он оказался в этом месте", - сообщает в Facebook патрульная полиция Киева.

Уточняется, что 57-летний водитель совершил многочисленные нарушения правил дорожного движения, что стало причиной аварии.

/ Фото: пресс-служба полиции Киева

"В результате столкновения автомобиль Volkswagen перевернулся набок, а Suzuki получил серьезные механические повреждения. Чудом в этой дорожной аварии обошлось без травмированных. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин отказался", - отметили в полиции.

На водителя транспортного средства Volkswagen патрульные составили протокол по ряду статей, которые он грубо нарушил.

Как ранее сообщалось, у села Великая Старица Киевской области в ДТП попал автомобиль, в котором катались четверо несовершеннолетних.

Напомним, в Сарнах Ровенской области пьяный 15-летний местный житель за рулем иномарки, которая принадлежала его отцу, сбил мужчину-велосипедиста. Пострадавший попал в больницу, а позже скончался.