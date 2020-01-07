"Моя церковь": в ПЦУ заявили о революционном решении

Церковь в смартфоне / Фото: Reuters

Православная церковь Украины станет доступнее. Так, в ПЦУ предложили создать мобильное приложение Моя церковь.

По словам представителя Киевской митрополии ПЦУ, архиепископа Евстратия, приложение создадут для смартфонов с операционными системами IOS и Android.

"Это приложение Моя церковь, где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю, или ближайшего прихода, храма ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", – рассказал священнослужитель в комментарии Громадському.

Как ранее сообщал Главред, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым.