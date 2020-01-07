Политолог спрогнозировал, удастся ли закончить в 2020-м войну на Донбассе

Война на Донбассе / УНИАН

Процесс урегулирования военного конфликта на Донбассе вряд ли закончится уже в 2020 году.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, глава Центра политических исследований "Пента", сообщает Сегодня.

"С точки зрения тенденций, которые уже проявились, здесь у меня очень противоречивые оценки. Во-первых, какая-то положительная динамика все-таки будет. Скорее всего, в первые месяцы года произойдет разведение войск на трех участках. А вот удастся ли договориться дальше – вопрос. Интересы сторон очень отличаются – и по вопросу процедуры, и по участкам дальнейшего разведения войск", – говорит он.

По поводу вопроса прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе, то здесь Фесенко настроен крайне скептически. По его мнению, в 2020-м удастся снизить активность обстрелов, а вот полностью прекратить бои - это навряд ли.

Напомним, ранее эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич развеял миф об одной из причин войны на Донбассе - в контексте сланцевого газа. Позднее эксперт и экс-нардеп Александр Доний спрогнозировал сроки окончания войны на востоке Украины.