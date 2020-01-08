Крушение самолета МАУ в Иране: появились жуткие подробности трагедии

Крушение самолета МАУ в Иране / ISNA, irannewspaper, Mash

Пассажирский самолет Международных авиалиний Украины, вылетевший из Тегерана, перестал подавать сигнал через две минуты после взлета. Данная информация подтверждает то, что борт потерпел крушение сразу после взлета.

"PS752 вылетел из Тегерана в 2:42 UTC. Последние данные получены в 2:44 UTC", - говорится в сообщении сервиса отслеживания положения воздушных судов Flightradar в Twitter-аккаунте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"После вылета из международного аэропорта Имама Хомейни самолет потерпел крушение между Парандом и Шахриаром. Следственная группа из национального авиационного департамента была отправлена на место", - цитирует Радио Свобода спикера гражданской авиации Ирана Резу Джафарзаде.

На данный момент найден "черный ящик" самолета, его передадут следственной группе. Данные самописца помогут установить истинную причину трагедии.

По данным УНН, консул Украины занимается вопросом падения самолета на севере Тегерана.

"Консул работает по данному вопросу, уточняются списки, какая ситуация и случилось. Техническая группа аэропорта работает на месте", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Американское Федеральное управление авиации ввело ограничения для невоенных самолетов США "действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива".

"Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщение воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении CNN.

На табло украинского международного аэропорта Борисполь рейс PS752 обозначен как отмененный.

Как ранее сообщал Главред, в МИД Украины подтвердили крушение самолета Международных авиалиний Украины в Иране.