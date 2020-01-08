Возвращение на Родину: Порошенко после отпуска "засекли" в Борисполе - фото

Петр Порошенко / УНИАН

Петр Порошенко, президент Украины в 2014-2019 годах, вернулся в страну рейсом из Катара - после новогоднего отпуска, большей частью проведенного в районе Сейшельских островов.

Соответствующий снимок опубликовал портал Страна. На фото видно, как Петр Порошенко забирает свой багаж с полки в бизнес-классе самолета, приземлившегося в аэропорту Борисполь.

Напомним, ранее, на минувшей неделе, 3 января, Петр Порошенко не прибыл на допрос в Госбюро расследований, поскольку улетел вместе с семьей отдыхать. Большей частью экс-президент провел на Сейшелах, где отдыхал на большой яхте Katina. Цена ее аренды с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов США в неделю.



