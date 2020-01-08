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Крушение самолета МАУ в Иране: обнародованы имена погибших членов экипажа

8 января 2020, 14:09

В МАУ сообщили, что на борту находился усиленный состав экипажа из-за сложности региона.

Крушение МАУ в Иране
Крушение МАУ в Иране / Фото Reuters

Компания Международные авиалинии Украины обнародовала имена членов экипажа злосчастного боинга 737 рейса PS752. Так, в перечни оказались девять человек.

По данным пресс-службы МАУ, на борту лайнера находились три пилота и шесть бортпроводников.

Погибшие пилоты - Наумкин Алексей, Гапоненко Владимир и Хоменко Сергей.

Погибшие бортпроводники - Статник Екатерина, Матьков Игорь, Микитюк Мария, Лихно Денис, Овчарук Валерия и Сологуб Юлия.

  • Бортпроводник Денис Лыхно instagram.com/lykhno_denis
  • Стюардесса Мария Микитюк instagram.com/teplo_maria
  • Стюардесса Валерия Овчарук instagram.com/o_valeriia
  • Стюардесса Екатерина Статник instagram.com
  • Пилот Владимир Гапоненко с семьей Ekaterina Gaponenko / FB
  • Пилот-инструктор Алексей Наумкин facebook

При этом вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский сообщил, что на борту находился усиленный состав экипажа из-за сложности и продолжительности рейса.

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"В отношении экипажа подробнее. Командир Гапоненко Владимир 11 тысяч часов налета. Наумкин Алексей - инструктор на самолете, 12 тысяч часов налета. Второй пилот Хоменко Сергей - 7 600 часов налета", - уточнил во время брифинга представитель МАУ.

Кроме того, он заявил, что в компании знали, что Тегеран не является простым аэропортом.

"Имею данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2400 метров в высоту. Ошибка экипажа минимальна. Мы просто ее не предполагаем, учитывая опыт. На борту было шесть бортпроводников", - подытожил Сосновский.

Как ранее сообщал Главред, один из очевидцев крушения самолета МАУ в Иране заявил, что Боинг 737-800 начал пылать еще в воздухе.

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